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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 09:03 BJT

《汇市简讯》美元/披索今日或在42.80-43.00区间交投

0045GMT

* 在岸美元/菲律宾披索开盘或持稳在42.90附近,昨日因假期休市

* 股市下跌可能予以支撑

* 今日或在42.80-43.00交投

* 菲律宾披索NDF隔夜在42.95-43.02交投,纽约市场收在42.90-42.97.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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