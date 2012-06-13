〔汽车产业〕日产-雷诺执行长预计欧洲汽车市场将出现三至四年萧条期

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透纽约6月12日电---日产汽车(7201.T)与雷诺汽车(RENA.PA)执行长戈恩周二表示,预计欧洲汽车市场将出现"三至四年多的萧条".
戈恩在纽约举行的一业界早餐会上表示,日产和雷诺在为欧洲"最坏的情况作准备".随着该地区各国经济的下滑,汽车销量也随之减少.
"欧洲会走向分裂吗?"戈恩称,"我认为不会.我想欧元将继续存在.我觉得欧洲人最终会找到解决问题、保持欧洲完整的方法."
雷诺首席营运官(COO)Carlos Tavares周二呼吁政府对法国和欧洲汽车市场予以新的支持,或许这会是解决问题的一个答案.
"如果能够提高需求,那么任何支持行动都是值得的."Tavares在巴黎市郊的一次活动中表示.
执行长戈恩表示,如果像希腊或西班牙等一些国家退出欧元区,这种脱离也可能是暂时性的.
戈恩称,面对极大不确定性的欧洲消费者正推迟对汽车等较大产品的支出.他还表示,日产和雷诺需有足够实力,以便在未来三至四年的不利局面中胜过同业.
戈恩表示,在日本市场方面,强势日圆给获利构成障碍,日产汽车正驻足不前.但他补充称日产与雷诺所面临问题的严重程度要低于日本,因其可增加中国、墨西哥或其他地方的产能.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。