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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 09:03 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货连跌第三日,小麦期货因澳洲产量下降预估上涨

路透新加坡6月13日电---芝加哥玉米期货周三下滑,连续第三日下跌,因预期美国中西部降雨增加对其构成压力,且政府报告维持库存不变.

大豆期货在亚洲盘初几无变化,守住周二涨幅,之前美国农业部因出口需求旺盛而削减对美国年末库存的预期.小麦期货涨0.5%,澳洲产量下降的预估予以支撑.

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