〔中国金融〕6月首周四大行新增贷款缓慢仅66亿,存款大幅下降2,720亿

路透上海6月13日电---21世纪经济报道周三报导称,6月第一周,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK) 、建设银行(601939.SS)(0939.HK) 、中国银行(601988.SS)(3988.HK)及农业银行(601288.SS)(1288.HK)四大国有银行新增贷款仅66亿人民币,信贷市场并没有如期出现回暖态势;而存款也延续了此前一贯的月初大规模回落的情形,四大行存款较上月末大幅下降2,720亿元.

报导援引多位银行业内人士称,无论从金融机构总行还是地方分支机构,5月份以来正在越来越多地接收到来自地方政府强有力投资冲动下的政治动员.

接近监管机构的人士透露,近期监管机构也正在研究金融机构"稳增长"措施,其中重要一条是,金融体系要保证国家发改委已批项目的贷款需求.

而根据5月份经验,银行新增贷款"前低后冲",存款也存在"撑杆跳"的月末激增情况.此前有媒体报导尽管四大行5月前20天信贷投放速度偏慢,但是再次上演"前低后冲".在5月下旬,四大行投放信贷将近2,200亿元.

多位监管人士透露,银行监管机构的政策"微调、预调",包括银行可能会被动员支持发改委已审批项目的贷款需求,而监管机构也可能会松动对铁路、公路、自身具备还本付息能力的融资平台项目、中低价位和中小套型住房等贷款限制.

"地方融资平台、房地产、铁公基等贷款政策都有可能调整."接近监管的人士透露.

报导并援引中金公司观点,银行最终"有限度"支持的可能性较大,伴随着存款在二季度末的惯性冲高,新增贷款有望达到9,000亿元左右,意味着二季度新增贷款将达到2.3万亿-2.4万亿,上半年完成全年新增贷款的60%.

中国5月新增信贷较上月反弹,中长期贷款虽稍增,但短期贷款占比依旧偏高,结构改善有限表明企业贷款需求仍弱.而央行上周在时隔三年半后首度降息,刺激贷款需求无疑是重要政策目标,其效果或在6月的信贷数据中显现.[ID:nSB1602048](完)