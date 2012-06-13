缅甸发生宗教冲突 民主进程受威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光6月12日电---缅甸穆斯林与佛教徒的暴力冲突周二进入第五天，冲突地区房屋被烧，枪声阵阵，令该国刚刚起步的民主进程受到威胁。

缅甸改革派政府去年上台，表示要将这个多民族国家团结起来。对于这场新政府上台以来的最严重宗派冲突，安全部队奋力平息。

这场流血冲突发生在沿海的若开邦（Rakhine），要予以平息，并安抚日益高涨的民族主义愤怒情绪，防止冲突进一步蔓延，缅甸总统吴登盛也面临国际社会日益增加的压力。

缅甸精心打造的、曾赢得欧美暂停制裁的民族团结、社会稳定的形象，被这场骚乱破坏，越来越多的宵禁也会对该国的旅游业和外国投资构成威胁。

在佛教徒与罗兴亚人（Rohingyas）关系紧张的海港小镇Sittwe的大街小巷，被烧焦的房屋随处可见，还不时地响起阵阵枪声。

执政党联邦巩固与发展党（USDP）若开邦布迪当镇（Buthidaung）的穆斯林议员Shwe Maung称：“Sittwe就像是个战区。”他敦促军方介入，还指责警方纵容佛教徒违反宵禁并烧毁穆斯林住宅。

他说：“警方并未控制好事态。”

他指出，在离Sittwe不远的Narzi村有50人在冲突丧生。官方媒体公布的死亡人数仍是八人，但当地政府称实际死亡人数要高许多。

美国和欧盟已敦促该国政府平息事态，以免使该国脆弱的改革进程脱轨。（完）