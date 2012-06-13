〔澳洲农业〕ABARES将2012/13年冬小麦产量预估下调至2,410万吨

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透悉尼6月13日电---澳洲周三将冬小麦产量预估下调逾7%至2,410万吨,较上年的创纪录产量减少约20%,称今年迄今作物生长环境一般且有些乾旱.
澳洲农业资源经济及科技局(Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences,ABARES)最新预估低于3月预估,当时预计产量为2,600万吨.去年产量为创纪录的2,950万吨.
"2012/13年度冬季种植季开始以来,种植条件为一般至乾旱,上层土壤湿度一般较干,"ABARES在最新季度作物报告中说.
ABARES表示,大麦产量料将减少15%至约730万吨,油菜籽产量料将增加4%至约290万吨.
小麦主要出口地西澳的产量降幅料最大,乾旱料将令该地区2012/13年小麦产量减少26%至690万吨.(完)
--编译 杜明霞;审校 艾茂林
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。