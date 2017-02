〔澳洲农业〕ABARES将2012/13年冬小麦产量预估下调至2,410万吨

路透悉尼6月13日电---澳洲周三将冬小麦产量预估下调逾7%至2,410万吨,较上年的创纪录产量减少约20%,称今年迄今作物生长环境一般且有些乾旱.

澳洲农业资源经济及科技局(Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences,ABARES)最新预估低于3月预估,当时预计产量为2,600万吨.去年产量为创纪录的2,950万吨.

"2012/13年度冬季种植季开始以来,种植条件为一般至乾旱,上层土壤湿度一般较干,"ABARES在最新季度作物报告中说.

ABARES表示,大麦产量料将减少15%至约730万吨,油菜籽产量料将增加4%至约290万吨.

小麦主要出口地西澳的产量降幅料最大,乾旱料将令该地区2012/13年小麦产量减少26%至690万吨.(完)