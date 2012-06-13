版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 09:12 BJT

〔全球金市〕金价守住上日涨幅,因西班牙情势堪忧

路透新加坡6月13日电---金价周三几无变动,维持上日涨幅,因在西班牙借贷成本升至欧元问世以来高位后,投资者仍对西班牙财政状况感到担忧.

0044GMT,现货金XAU=变动不大,报每盎司1,609.09美元,上日涨0.8%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐