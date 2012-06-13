《中国重要政经日程》--6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
=============================今日重要政经日程==========================
6/13(三)
*--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会
--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.
=============================近日重要政经日程==========================
6/14(四)
--国新办新闻发布会,国家林业局副局长张永利介绍"第二次全国石漠化监测结果"等方面情况,并答记者问.
--中国国际交流中心"经济每月谈"在北京举行,本期主题是如何实现稳增长.
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
*--中国将在酒泉基地发射神州九号飞船
6/16(六)
--由中国社会科学院经济研究所、首都经济贸易大学等联合主办的第六届"中国经济增长与周期"论坛在北京举行.
6/20(三)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.
--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
--贸促会主办的2012中外服务贸易企业洽谈会在北京举行,至周五.
6/28(四)
--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
7/6(五)
--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.
8/26(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。