〔中国汇市〕人民币早盘震荡小升,客盘美元需求旺盛一度推低汇价

* 人民币即期早盘震荡向上

* 中间价经历大跌后小幅上修

* 客盘美元买需旺盛,一度推低汇价

* 短期内海外美元有望延续强势

路透上海6月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘震荡小涨.客盘美元需求旺盛,一度小幅推低即期汇价,随后则进入区间盘整.分析人士认为,短期内海外美元走强仍是大概率事件.中间价经历大跌后向上修正,但幅度较小,也显现出人民币承压不减.

欧洲金融市场又有新的负面消息爆出,希腊也将在本周末选举并可能决定是否继续留在欧元区.华南一银行交易员认为,欧元区在经济层面上尚无特别好的危机解决方法,美元指数.DXY大方向还是走强,并将继续打压人民币.

"(早盘)有比较大的购汇,所以开盘以后想买(美元)的兴趣比较大."他指出.

北京时间11:41,人民币兑美元即期报6.3695元,上日收报6.3703元;中间价CNY=PBOC报在6.3271元,上日报6.3292元,上日中间价大跌逾百点.今早即期汇价最低曾至6.3729元,较中间价跌0.72%.

即期汇价较中间价波幅继续徘徊在0.7%以上,不过,上述交易员表示,近几天市场上有一些比较奇怪的头寸,不排除是央行在进行市场干预.旨在给予人民币一些支撑,防止市场价格过多的偏离中间价.

北京时间11:42,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3695/15元,上日尾盘报6.3695元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4205/35,上日尾盘为6.4200元.

东京汇市欧元周三小跌,陷于平时区间内交投,许多投资者抱定观望的态度,因意大利公债标售将于明日进行,希腊也即将在周末进行选举,选举结果可能决定其在欧元区的去留.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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