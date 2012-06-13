〔中国公开市场〕一级交易商今日仅申报91天期正回购需求--业内人士

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透北京6月13日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅申报91天期正回购需求,本周央票发行继续缺席.
央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购操作,期限28天,中标利率较上周下跌5个基点(bp);在中国央行三年半来首度降息之后,但跌幅小于市场预期.分析人士预计,周四或将进行的91天期正回购中标利率亦将随之小跌.
[CN/MMTCN]
公开市场一级交易商一般于周一和周三上报公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,当周基本不太可能进行该项操作.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。