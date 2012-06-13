俄罗斯万人大游行,要求普京下台

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
记者 Alissa de Carbonnel/Nastassia Astrasheuskaya
路透莫斯科6月12日电---俄罗斯上万人打着横幅在莫斯科游行，要求总统普京下台，挑战政府旨在遏制示威活动的新法。
游行队伍冒着倾盆大雨穿过一条中央大街，聚集在一个广场上，示威者口中高喊着“俄罗斯不需要普京”和“普京是窃贼”等口号。这是普京5月7日就任总统以来面临的首个大规模反对集会。
“我们要求罢黜这位想要抢劫我们、试图终身统治的篡位者，”俄罗斯前副总理涅姆佐夫（Boris Nemtsov）面对人群说道。他再次指责普京是通过舞弊“窃取了”3月的总统选举成果。
俄罗斯警方周一搜查了一些反对派领导人的住宅，并在周二游行开始一小时前传讯这些人。克里姆林宫的批评人士称，这种行径弥漫着斯大林时期的味道。
普京在克里姆林宫举行的国庆大典上没有直接提及游行示威，只是说制造麻烦的人是在破坏俄罗斯。
他说：“对于我们而言，任何削弱国家、分化社会的事情都是不可接受的，任何可能导致社会和经济动荡的决定和举措也是断然不可的。”
警察在周二的游行中沿街站立，防爆警察出现在一小段路上，但安保措施弱于去年12月的示威游行，也无示威者被捕的报告。在5月7日普京就职总统前夜的集会中，警察曾殴打示威者。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。