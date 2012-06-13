俄罗斯万人大游行,要求普京下台

记者 Alissa de Carbonnel/Nastassia Astrasheuskaya

路透莫斯科6月12日电---俄罗斯上万人打着横幅在莫斯科游行，要求总统普京下台，挑战政府旨在遏制示威活动的新法。

游行队伍冒着倾盆大雨穿过一条中央大街，聚集在一个广场上，示威者口中高喊着“俄罗斯不需要普京”和“普京是窃贼”等口号。这是普京5月7日就任总统以来面临的首个大规模反对集会。

“我们要求罢黜这位想要抢劫我们、试图终身统治的篡位者，”俄罗斯前副总理涅姆佐夫（Boris Nemtsov）面对人群说道。他再次指责普京是通过舞弊“窃取了”3月的总统选举成果。

俄罗斯警方周一搜查了一些反对派领导人的住宅，并在周二游行开始一小时前传讯这些人。克里姆林宫的批评人士称，这种行径弥漫着斯大林时期的味道。

普京在克里姆林宫举行的国庆大典上没有直接提及游行示威，只是说制造麻烦的人是在破坏俄罗斯。

他说：“对于我们而言，任何削弱国家、分化社会的事情都是不可接受的，任何可能导致社会和经济动荡的决定和举措也是断然不可的。”

警察在周二的游行中沿街站立，防爆警察出现在一小段路上，但安保措施弱于去年12月的示威游行，也无示威者被捕的报告。在5月7日普京就职总统前夜的集会中，警察曾殴打示威者。（完）