〔全球油料作物〕大豆价格预计将在未来五至七个月保持坚挺,明年将承压

路透汉堡6月12日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,大豆价格可能在未来五至七个月内保持坚挺,因美国出口高企,但稍后可能因2013年南美收成提高和全球生物燃料需求不振而承压.

"2012年9月到2013年2月,预计美国大豆出售将创纪录,物流将接受考验,价格也将受到良好支撑."油世界称.

油世界预计,从2012年9月到2013年2月,美国大豆出口将增长近40%,弥补今年南美因乾旱减产的影响.

不过,南美2013年大豆产量料反弹,将在明年初时开始给价格带来压力.

"大豆价格将在未来五到七个月的坚挺走势以及之后下滑的前景,将主要影响豆粕,且给豆油带来较小程度的影响."

但全球生物燃料产量不振,预计也将在未来几个月内打压豆油价格.

"2012/13年全球生物燃料产量增长将放缓的预期,在某种程度上给油脂价格带来压力,"油世界称.

油世界表示,尽管预估为增长,但巴西2012年3月和4月生物柴油产量均下跌.

油世界称,这使2012年迄今巴西的豆油出口高于预期.(完)