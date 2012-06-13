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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 09:55 BJT

《汇市简讯》澳元/美元波动率或追随欧元/美元波动率走势

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* 欧元/美元一周期波动率在攀升,澳元/美元波动率涨势落后

* 一周期澳元/美元隐含波动率本周迄今涨略超过2个点

* 一周期欧元/美元隐含波动率涨5个点

* 欧元/美元和澳元/美元现汇30天关联度为0.7

* 希腊大选结果可能轻松拉低澳元/美元现汇

* 短期澳元/美元波动率可能追随欧元/美元波动率走势.(完)

--编译 李爽; 审校 张涛

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