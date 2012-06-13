《热点透视》欧元区资本管制想法太荒唐,效果恐适得其反

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 李春喜

路透伦敦6月12日电---在欧元区范围内实施资本管制,实在是一个疯狂的主意.如果希腊要退出欧元区,可能需要限制ATM机的现金取款额,并实施资本管制.但如果在其他地区也采取同样措施,将会引发恐慌,并宣告欧元时代的结束.之前路透曾报导,欧洲讨论将实施资本管制作为应急预案.

如果希腊真的退出欧元区,将需要采取资本管制,限制希腊民众提取剩余的1,600亿欧元银行存款.否则,要为希腊资本外逃埋单的欧元区其他国家纳税人,将面临更大的损失.

若希腊采取资本管制,将在其他较弱的欧元区经济体引起银行挤兑,因此有人建议在欧元区其他地区也实施类似的资本控制.但除非引入这些措施之后将取消欧元,否则就会起到适得其反的效果.若非欧元区国家达成协议共同承担债务,民众和企业就会在资本管制解除之后,涌向银行提款.而共同承担债务的协议也绝非一时半会就可以达成.

一个更好的B方案是,欧洲央行向希腊之外有偿付能力的银行慷慨解囊,让它们握有足够的现金应对储户的提款要求.

某些情况下,(挤兑)可能是因为担心银行的付款能力,这也是准备向西班牙银行业提供1,000亿欧元重组资金这么重要的原因.此外,银行可能也面临抵押品不够的问题,这可以让欧洲央行授权各国央行提供紧急流动性援助予以解决.

当然,大量资金仍可能从欧元区二线国家涌入核心国家,尤其是德国.这时德国央行就需要把资金循环到欧洲央行,然后再提供给意大利、西班牙等国的银行.

截至5月末,欧洲央行因为这样的资金循环欠德国央行6,990亿欧元资金.若希腊退出欧元区,数额可能激增超过1万亿(兆)欧元.这会引起德国方面的忧虑,因为如果欧元崩溃,德国将会面临危险.但只要欧洲央行提供流动性的意愿不动摇,而且也没有其他国家威胁要退出欧元区,银行挤兑将会逐渐减弱,一切又将平静如常.(完)