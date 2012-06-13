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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 09:46 BJT

《汇市简讯》美元/马币盘初受到买盘支撑后遭遇卖压

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* 盘初空头回补以及模型买盘支撑美元/马币

* 美元/坡元在1.28上方的韧性亦予以支撑

* 本地卖盘令涨势在3.1800遇阻

* 美元/马币迄今在3.1770-3.1810之间交投,最新报3.1780-3.1790.(完)

--编译 李爽; 审校 张涛

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