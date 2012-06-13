〔西班牙评等〕惠誉调降西班牙18家银行评级(更新版)

路透纽约6月12日电---评级机构惠誉周二调降西班牙18家银行评级,据该机构下调西班牙主权债信评级不足一周,凸显银行资产进一步恶化的可能性.

惠誉将CaixaBank、Bankia、Banco Popular Espanol等银行评级下调,周一其已下调西班牙国际银行(Santander)和BBVA的评级.

惠誉在一份声明中指出,"需特别指出的是,今年余下时间及明年西班牙料保持衰退状态,此前预期则为西班牙经济明年或受惠于温和复苏."

声明称,"今日被降评的机构为纯粹的国内银行.因此,他们的营收能力、风险状况、融资途径和融资成本对西班牙经济及其楼市状况高度敏感."

惠誉上周将西班牙主权评级调降三个级距至BBB.

穆迪对西班牙评级为A3,标普为BBB+,三家机构的评级展望都是负面.

欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元的贷款,用于支撑该国摇摇欲坠的银行业.西班牙政府表示,等到逾一周后银行业审计报告完成,便可具体确定所需的援助金额.[ID:nSB1600042]

自从楼市泡沫破裂之后,西班牙银行业一直受坏账困扰.

西班牙政府已经出资150亿欧元用于援救一些规模较小的地区性储蓄银行,这些银行曾轻率地向地产开发商提供贷款.西班牙破产的银行中以Bankia(BKIA.MC)规模最大,对其进行援助将需要235亿欧元资金,银行的股东将丧失股权.(完)