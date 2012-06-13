澳洲经济指标总览--6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 4月 -0.2% +1.1% 7月4日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 4月 逆差2.03 逆差12.82 7月5日
出口(较前月) +3% +2%
进口(较前月) -1% +5%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 5月 +38.9 +15.5 7月12日
--全职 +46.1 -10.5
--兼职 -7.2 +26
失业率 5.1% 5.0%
就业参与率 65.5% 65.2%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第一季 -1.2% +2.5% 7月20日
出口物价(较前季) -7.0% -1.5%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第一季 +0.1% 持平 7月25日
(较上年同期) +1.6% +3.1%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.2% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.6%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第一季 赤字14.892 赤字9.639 9月4日
商品与服务贸易收支 逆差3.062 顺差2.254
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第一季 +1.3% +0.6% 9月5日
(较上年同期) +4.3% +2.3% (完)
--整理 吴云凌
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。