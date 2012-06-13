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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 10:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆阻力最小路线仍是上行?

0135GMT

* 尽管美元/日圆还在区间内波动,但阻力最小路线仍是上行

* 从79.70左右向上挂有卖单

* 迈向80.00途中有更大规模卖单,日本出口商买卖盘交错

* 79.95和80.00上方有停止单,80.25上方有大笔停止单

* 从79.50左右向下有坚实的买单(亚洲低点是79.51).(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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