〔基金观点〕西班牙和意大利短期公债"安全"--法国巴黎银行IP

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透巴黎6月12日电---法国巴黎银行Investment Partners基金认为西班牙和意大利短期公债存在良好机会,并称市场正过度反应未来几年上述两国之一出现信贷违约的风险.
"人们对于西班牙持过于悲观的情绪.这个国家有修复经济的办法,并且仍然很有竞争力."法国巴黎银行IP策略部主管Vincent Treulet称.
"所以,买入西班牙和意大利短期公债是合理的,它们很安全.这两个国家的公债提供了非常具有吸引力的风险回报率,我不认为它们会在两至三年内破产."
Treulet表示,法国巴黎银行IP持有庞大的意大利和西班牙公债仓位,并对该资产级别整体持"中性"(neutral-weight)观点.
西班牙和意大利两年期公债收益率ES2YT=TWEBIT2YT=TWEB近期分别触及5%和4.5%水平,因市场日益怀疑其是否有能力管理债务并重振经济.
上周达成的西班牙银行业1,000亿欧元救助协议未能安抚投资者.随着欧债危机不断扩散,这些投资者也在降低对该地区资产的风险敞口.
"从极端悲观到极端乐观,市场情绪过度波动.从战略角度来看,每次情绪处于某一极端状态时,都是采取逆向投资的良好契机."Treulet称.
"当前,我们可能还未触及悲观情绪的峰值,不过将会很快达到."
法国巴黎银行IP亦偏好公司债,并建议"买入并持有"策略.
"公司债到期持有的波动较小.我们建议在避险潮达到高峰、收益率上扬时买进.违约率应该不会上升太多,在此同时,但如此低利的环境下,其利差的确提供相当良好的报酬."
法国巴黎银行IP略为"减码"股票,偏好来自新兴经济体的股票.
"新兴股市当前在相对具有吸引力的估值比率交投.对于中国股市来说尤其如此,目前这提供了很好的切入点."(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。