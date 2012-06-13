〔基金观点〕西班牙和意大利短期公债"安全"--法国巴黎银行IP

路透巴黎6月12日电---法国巴黎银行Investment Partners基金认为西班牙和意大利短期公债存在良好机会,并称市场正过度反应未来几年上述两国之一出现信贷违约的风险.

"人们对于西班牙持过于悲观的情绪.这个国家有修复经济的办法,并且仍然很有竞争力."法国巴黎银行IP策略部主管Vincent Treulet称.

"所以,买入西班牙和意大利短期公债是合理的,它们很安全.这两个国家的公债提供了非常具有吸引力的风险回报率,我不认为它们会在两至三年内破产."

Treulet表示,法国巴黎银行IP持有庞大的意大利和西班牙公债仓位,并对该资产级别整体持"中性"(neutral-weight)观点.

西班牙和意大利两年期公债收益率ES2YT=TWEBIT2YT=TWEB近期分别触及5%和4.5%水平,因市场日益怀疑其是否有能力管理债务并重振经济.

上周达成的西班牙银行业1,000亿欧元救助协议未能安抚投资者.随着欧债危机不断扩散,这些投资者也在降低对该地区资产的风险敞口.

"从极端悲观到极端乐观,市场情绪过度波动.从战略角度来看,每次情绪处于某一极端状态时,都是采取逆向投资的良好契机."Treulet称.

"当前,我们可能还未触及悲观情绪的峰值,不过将会很快达到."

法国巴黎银行IP亦偏好公司债,并建议"买入并持有"策略.

"公司债到期持有的波动较小.我们建议在避险潮达到高峰、收益率上扬时买进.违约率应该不会上升太多,在此同时,但如此低利的环境下,其利差的确提供相当良好的报酬."

法国巴黎银行IP略为"减码"股票,偏好来自新兴经济体的股票.

"新兴股市当前在相对具有吸引力的估值比率交投.对于中国股市来说尤其如此,目前这提供了很好的切入点."(完)