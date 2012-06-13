〔中国新债〕南方电网周四将发行50亿元超短期融资券,期限六个月

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透上海6月13日电---中国南方电网有限责任公司周三公告称,将于周四(14日)簿记建档发行50亿元 人民币超短期融资券,期限六个月(180天). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 南方电网 200 50 6 6/14簿记建档 建设银行 AAA 6/15 6/18 民生银行 ============================================================================================= 该期债为南方电网今年第一期超短期融资券.截至本募集说明书签署日,南方电网待偿还债务融资工具 余额478.34亿元.其中企业债余额228.34亿元,中期票据余额200亿元,超短期融资券余额50.00亿元.(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 黄凯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。