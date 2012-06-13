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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 10:10 BJT

〔中国新债〕南方电网周四将发行50亿元超短期融资券,期限六个月

路透上海6月13日电---中国南方电网有限责任公司周三公告称,将于周四(14日)簿记建档发行50亿元
人民币超短期融资券,期限六个月(180天).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  南方电网     200       50      6   6/14簿记建档    建设银行     AAA       6/15       6/18 
                                                     民生银行
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  该期债为南方电网今年第一期超短期融资券.截至本募集说明书签署日,南方电网待偿还债务融资工具
余额478.34亿元.其中企业债余额228.34亿元,中期票据余额200亿元,超短期融资券余额50.00亿元.(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 黄凯

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