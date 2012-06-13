伊朗媒体称伊朗计划造核潜艇

香港个股：国美电器预计去年度净利同比下降65-75%，惟下半年明显改善
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜6月12日电---伊朗周二宣布计划建造其首艘核潜艇，这可能加深西方国家对其核活动的担忧。
伊朗法斯通讯社（Fars）援引该国海军副司令扎米尼（Abbas Zamini）的话称：“建造核潜艇的初步工作已启动，我们希望未来我国海军可利用核潜艇。”
智库卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）核扩散问题专家希布斯（Mark Hibbs）称，许多核潜艇用作燃料的浓缩铀，其浓缩程度也适用于核弹。
他暗示，伊朗可能以潜艇项目为借口，提炼更高浓度的铀。
但分析人士指出，伊朗有时会夸大其核项目和军事活动，以增加与大国谈判的筹码。
据法斯通讯社报导，扎米尼称，所有国家都有和平利用核技术的权利，包括用于舰船推进系统的技术。
伊朗将于6月18-19日，与美国、中国、俄罗斯、德国、法国和英国在莫斯科举行新一轮核对话。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
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