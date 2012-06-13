经济疑虑致使奥巴马支持率下跌

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 John Whitesides
路透华盛顿6月12日电---周二公布的路透/Ipsos调查结果显示，由于美国经济疑虑加深，奥巴马的支持率降至1月以来最低点，在与罗姆尼的竞选角逐中优势几乎不复存在。
认可奥巴马工作表现的美国人比例从一个月前的50%跌至47%，回到1月初的水平。认为美国发展道路错误的人数在一个月中增加了六个百分点至63%。
民众对奥巴马领导能力的质疑，令罗姆尼与奥巴马支持率差距缩小到1%以内(44%比45%)。一个月前，奥巴马还领先七个百分点。
奥巴马近期竞选活动多次受挫，包括5月就业数据疲弱，以及他乐观地评价私营部门状况不错，被批评人士认为是脱离群众。
眼下美国民众对欧债危机的担忧加深，美国经济复苏缓慢也带来诸多不确定性。
Ipsos民意调查员杰克逊(Chris Jackson)称："美国经济正历经艰难，这将是决定总统奥巴马未来的关键。人们对经济的不满，会直接影响奥巴马的支持率，我们也看到了他的支持率走弱。"(完)
--编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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