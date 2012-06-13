经济疑虑致使奥巴马支持率下跌

(本文由路透中文网编译提供)

记者 John Whitesides

路透华盛顿6月12日电---周二公布的路透/Ipsos调查结果显示，由于美国经济疑虑加深，奥巴马的支持率降至1月以来最低点，在与罗姆尼的竞选角逐中优势几乎不复存在。

认可奥巴马工作表现的美国人比例从一个月前的50%跌至47%，回到1月初的水平。认为美国发展道路错误的人数在一个月中增加了六个百分点至63%。

民众对奥巴马领导能力的质疑，令罗姆尼与奥巴马支持率差距缩小到1%以内(44%比45%)。一个月前，奥巴马还领先七个百分点。

奥巴马近期竞选活动多次受挫，包括5月就业数据疲弱，以及他乐观地评价私营部门状况不错，被批评人士认为是脱离群众。

眼下美国民众对欧债危机的担忧加深，美国经济复苏缓慢也带来诸多不确定性。

Ipsos民意调查员杰克逊(Chris Jackson)称："美国经济正历经艰难，这将是决定总统奥巴马未来的关键。人们对经济的不满，会直接影响奥巴马的支持率，我们也看到了他的支持率走弱。"(完)