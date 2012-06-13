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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 10:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌向小时支撑位1.2480/85

0133GMT

* 外传在1.2520附近有沉重卖压

* 小时支撑位在1.2480/85;在1.2440/45形成稳固支撑

* 未来几天料将在区间震荡交投

* 一些分析师预期欧元区重要的财政联盟议题可能有突破性进展

* 其他人极度怀疑欧元区决策者将迅速行动.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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