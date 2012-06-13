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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 10:35 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元小幅下跌,投资者不愿测试主要阻力位

路透惠灵顿/悉尼6月13日电---澳元和新西兰元周三小幅回落,欧洲债务危机悬而未决,亚洲投资者不愿测试主要阻力位.

澳元兑美元AUD=D4中午时分报0.9935美元,较周二略涨,但自日内稍早触及的高位0.9970美元回落.近几日澳元多次尝试突破1.0010/35美元的阻力位未果,令多头趋于谨慎.

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