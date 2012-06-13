〔全球金融〕投资者6月出脱风险增持现金,静待央行出手遏制危机--调查

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透伦敦6月12日电---一份备受关注的基金经理调查周二显示,对欧元区和全球经济增长的担忧促使投资者在6月将现金持仓提升至逾三年最高水准,同时减少股票的配置.
美国银行/美林的月度调查显示,投资者将欧洲股票持仓调低至去年9月以来低位,将商品持仓降至2009年初以来最低,他们广泛预计各国央行将干预以阻止危机.
美银美林欧洲股票策略主管Gary Baker称,"这显然是一个出脱风险的月份,出现避险抛售的风险日益增大."
投资组合中现金的平均持仓比重为欧债危机爆发以来的最高水平5.3%,5月为4.7%.欧元区和美国股票的配置差距跳增至纪录最阔水准.
尽管几乎半数投资者认为股票价值为低估,但压倒性的避险氛围推动投资者的全球股票配置较基准低4%,5月和4月分别为较基准高16%和28%.
在欧洲,受访的基金经理称欧元区的股票前所未有的便宜,事实上以前也比其他地区的股票便宜.
这项全球性调查涵盖了260位投资者,他们管理的资产规模达到6,890亿美元.近四分之三的受访者预计,欧洲央行(ECB)在未来四个月内将推出新一轮流动性操作措施.44%的受访者预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)在第三季会启动第三轮量化宽松.
这项调查是在5月31日至6月7日间进行的,当时欧元区尚未同意为西班牙银行业提供援助.调查显示,三分之二的基金经理将欧盟的主权债务危机视为最大的尾部风险,甚至预计德国方面可能出现负面的意外消息.
调查显示经济成长预估大幅下降,净11%的受访者预期未来12个月全球经济恶化,而上个月预期经济增强的净比重为15%.
债券配置比重上升,低配固定收益资产的基金经理比例为23%,5月为33%.
调查显示,虽然多数投资者相信中国经济将实现软着陆,但套现风潮使长久以来超配新兴市场股票的比重减至17%,仅为上月水准的一半.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。