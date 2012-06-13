〔全球金融〕投资者6月出脱风险增持现金,静待央行出手遏制危机--调查

路透伦敦6月12日电---一份备受关注的基金经理调查周二显示,对欧元区和全球经济增长的担忧促使投资者在6月将现金持仓提升至逾三年最高水准,同时减少股票的配置.

美国银行/美林的月度调查显示,投资者将欧洲股票持仓调低至去年9月以来低位,将商品持仓降至2009年初以来最低,他们广泛预计各国央行将干预以阻止危机.

美银美林欧洲股票策略主管Gary Baker称,"这显然是一个出脱风险的月份,出现避险抛售的风险日益增大."

投资组合中现金的平均持仓比重为欧债危机爆发以来的最高水平5.3%,5月为4.7%.欧元区和美国股票的配置差距跳增至纪录最阔水准.

尽管几乎半数投资者认为股票价值为低估,但压倒性的避险氛围推动投资者的全球股票配置较基准低4%,5月和4月分别为较基准高16%和28%.

在欧洲,受访的基金经理称欧元区的股票前所未有的便宜,事实上以前也比其他地区的股票便宜.

这项全球性调查涵盖了260位投资者,他们管理的资产规模达到6,890亿美元.近四分之三的受访者预计,欧洲央行(ECB)在未来四个月内将推出新一轮流动性操作措施.44%的受访者预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)在第三季会启动第三轮量化宽松.

这项调查是在5月31日至6月7日间进行的,当时欧元区尚未同意为西班牙银行业提供援助.调查显示,三分之二的基金经理将欧盟的主权债务危机视为最大的尾部风险,甚至预计德国方面可能出现负面的意外消息.

调查显示经济成长预估大幅下降,净11%的受访者预期未来12个月全球经济恶化,而上个月预期经济增强的净比重为15%.

债券配置比重上升,低配固定收益资产的基金经理比例为23%,5月为33%.

调查显示,虽然多数投资者相信中国经济将实现软着陆,但套现风潮使长久以来超配新兴市场股票的比重减至17%,仅为上月水准的一半.(完)