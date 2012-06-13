版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 10:45 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,超长期债在20年券标售前受压

路透东京6月13日电---周三日本公债价格下跌,超长期公债价格受压尤大,因投资者腾挪空间以购买明日标售的20年期公债.

财务省将于周四标售1.2万亿(兆)日圆(150亿美元)的20年期公债.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐