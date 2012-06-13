〔路透基点〕中信泰富三年期子弹式贷款规模升至71亿港元--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透香港6月13日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,中信泰富三年期子弹式贷款规模已从最初的60亿港元提高至71亿港元.
消息人士补充道,贷款案计划在6月18日签约.
根据消息人士,参与一般银团阶段的银行包括彰化银行、中国民生银行、台新银行和永亨银行.
一如稍早报导,主办银行包括澳新银行、中银香港、三菱东京日联银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、华侨银行、台北富邦商业银行、大华银行和永隆银行.
中信泰富原先要求融资30亿港元,但在有12家银行以委托主办行的层级加入这起融资案后,融资规模扩大至60亿港元.
最高层级的承贷者含全部费用的价码据闻在280个基点左右.
在一般银团阶段,承贷3亿港元以上者取得主办行头衔,所有资金成本260个基点,其中包含150个基点的先付费用.承贷2-2.99亿港元者取得协办行头衔,所有资金成本为255个基点,含135基点的先付费用.承贷1-1.99亿港元者取得经理行头衔,所有资金成本为250个基点,先付费用为120个基点.
利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码210个基点.
中信泰富是中国国有企业中信集团旗下的一家公司,自2月份以来就一直与关联银行就这笔新贷款进行磋商.
中信泰富上次进入香港贷款市场筹资是在2011年8月,当时从七家银行获得45亿港元的五年期银团贷款,含全部费用的最高价码为170个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码153个基点.
中国农业银行、中银香港、中国建设银行和中国交通银行为此交易的委托主办行,中国招商银行、上海浦东发展银行及永隆银行为高级经理行.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。