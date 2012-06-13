〔路透基点〕中信泰富三年期子弹式贷款规模升至71亿港元--RLPC

路透香港6月13日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,中信泰富三年期子弹式贷款规模已从最初的60亿港元提高至71亿港元.

消息人士补充道,贷款案计划在6月18日签约.

根据消息人士,参与一般银团阶段的银行包括彰化银行、中国民生银行、台新银行和永亨银行.

一如稍早报导,主办银行包括澳新银行、中银香港、三菱东京日联银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、华侨银行、台北富邦商业银行、大华银行和永隆银行.

中信泰富原先要求融资30亿港元,但在有12家银行以委托主办行的层级加入这起融资案后,融资规模扩大至60亿港元.

最高层级的承贷者含全部费用的价码据闻在280个基点左右.

在一般银团阶段,承贷3亿港元以上者取得主办行头衔,所有资金成本260个基点,其中包含150个基点的先付费用.承贷2-2.99亿港元者取得协办行头衔,所有资金成本为255个基点,含135基点的先付费用.承贷1-1.99亿港元者取得经理行头衔,所有资金成本为250个基点,先付费用为120个基点.

利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码210个基点.

中信泰富是中国国有企业中信集团旗下的一家公司,自2月份以来就一直与关联银行就这笔新贷款进行磋商.

中信泰富上次进入香港贷款市场筹资是在2011年8月,当时从七家银行获得45亿港元的五年期银团贷款,含全部费用的最高价码为170个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码153个基点.

中国农业银行、中银香港、中国建设银行和中国交通银行为此交易的委托主办行,中国招商银行、上海浦东发展银行及永隆银行为高级经理行.(完)