〔中国经济〕若6月经济数据无明显提高,二季度GDP增速或下破7%--专家

路透北京6月13日电---人民日报海外版援引中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立表示,工业增加值增速通常和国内生产总值(GDP)增速保持三到五个百分点的差距,如果6月份经济数据没有明显提高,二季度中国GDP增速或降到7%以下.

中国5月份宏观经济数据可谓喜忧参半.其中5月份规模以上工业增加值同比增长9.6%,比4月份加快0.3个百分点.中国GDP增速已连续五个季度放缓,今年首季降至8.1%,创出近三年新低.中国政府目标今年GDP增长7.5%.

人民日报海外版报导称,尽管5月工业增速小幅回升,但无实质改善,工业生产情况并没有大变化,经济仍处于下行探底的通道中.

不过,中国人民大学经济学院副院长刘元春认为,针对增长乏力的现状,国家可以适当调整政策,但不宜过度.因为中国经济面临的问题不完全是政策能解决的,短期保增长的目标与中长期调结构的方针存在一定矛盾,政府不应片面出台短期刺激经济、长期埋下隐患的政策,只要保证经济下滑力度不至于过大即可.

财政部财政科学研究所所长贾康亦认为,稳增长没必要进行政策"转型",而应保持稳中求进的基调,优化政策组合,针对近期一些呼吁"楼市松绑"的声音,他指出,房地产调控不能完全放松,但可以对首套房采取"定向宽松",以尽量满足老百姓对住房的刚性需求.

最近,国家出台了一系列稳定经济增长的措施,包括鼓励民间资本投资、加快项目审批、支持节能家电消费的财政补贴下放、拓展新兴市场的出口以及下调存款准备金率和降息等.(完)