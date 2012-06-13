〔中国经济〕若6月经济数据无明显提高,二季度GDP增速或下破7%--专家

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透北京6月13日电---人民日报海外版援引中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立表示,工业增加值增速通常和国内生产总值(GDP)增速保持三到五个百分点的差距,如果6月份经济数据没有明显提高,二季度中国GDP增速或降到7%以下.
中国5月份宏观经济数据可谓喜忧参半.其中5月份规模以上工业增加值同比增长9.6%,比4月份加快0.3个百分点.中国GDP增速已连续五个季度放缓,今年首季降至8.1%,创出近三年新低.中国政府目标今年GDP增长7.5%.
人民日报海外版报导称,尽管5月工业增速小幅回升,但无实质改善,工业生产情况并没有大变化,经济仍处于下行探底的通道中.
不过,中国人民大学经济学院副院长刘元春认为,针对增长乏力的现状,国家可以适当调整政策,但不宜过度.因为中国经济面临的问题不完全是政策能解决的,短期保增长的目标与中长期调结构的方针存在一定矛盾,政府不应片面出台短期刺激经济、长期埋下隐患的政策,只要保证经济下滑力度不至于过大即可.
财政部财政科学研究所所长贾康亦认为,稳增长没必要进行政策"转型",而应保持稳中求进的基调,优化政策组合,针对近期一些呼吁"楼市松绑"的声音,他指出,房地产调控不能完全放松,但可以对首套房采取"定向宽松",以尽量满足老百姓对住房的刚性需求.
最近,国家出台了一系列稳定经济增长的措施,包括鼓励民间资本投资、加快项目审批、支持节能家电消费的财政补贴下放、拓展新兴市场的出口以及下调存款准备金率和降息等.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。