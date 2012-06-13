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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 11:29 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:亚洲时段走势往往与纽约相反

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IFR 6月13日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘多数横盘整理,交投低调.

股市温和高开涨势已基本上回吐,大多数亚洲股市转向小幅下跌.

欧元和澳元已回吐隔夜的部分涨幅,但总体而言,汇价波幅一直很小.

亚洲似乎已经在本周末发生重大事件风险前停止交易,本周末希腊国会重新选举,20国集团(G20)峰会在墨西哥举行.

在本周末之后,市场正聚焦于6月底举行的欧盟会议,很多人预料会议将宣布组建欧洲银行业联盟(作为欧洲财政联盟的雏形).(完)

--编译 肖群英; 审校 张明钧

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