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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 11:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元交易卖压沉重,因亚洲人气趋于避险

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* 大多数亚洲股市走跌或回吐早盘大部分升幅

* MSCI除日本外亚洲股市指数现跌0.13%,标普期货指数跌0.40%

* 亚洲人气不振令澳元及其他风险货币承压

* 澳元/美元小时图支撑位为0.9915.(完)

--编译 石冠兰; 审校 田建华

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