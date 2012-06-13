《外汇专栏》主权储备管理者可能会躲开欧元并采取观望立场

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 吴云凌

路透伦敦6月12日电---随着欧元区危机愈演愈烈,吃一堑长一智的亚洲央行储备管理机构可能会避开给储备增添更多的欧元.

以3.3万亿(兆)美元坐拥全球最多外汇储备的中国或许就是一个鲜明的例子.

2010年以来中国已经购买了数个欧洲国家发行的债券.然而,由于中国经济放慢以及国内政治事件的临近,中国政府可能不会再如此积极地向金库中存放欧元.

欧元兑美元的汇率水平亦可能令中国当局三思而行.

2010年9月1日至2011年9月30日期间,欧元/美元汇率介于1.2642-1.4939.

2011年10月,欧洲和国际货币基金组织(IMF)官员赶赴北京寻求中国的援助,但却不愿提供中方希望获得的市场准入、担保和技术出口.

欧元/美元EUR=周二交投于近1.2500,单从汇率角度而言,中国在2011年10月之前的12个月中所购买和持有的欧元资产价值到目前显然已经缩水.

任何企图在当前较低水准购买更多欧元以摊低平均价格的冲动,都会因为一系列因素而受到抑制.

周末达成的向西班牙提供1,000亿欧元援助的方案,并未提振市场对欧元区二线国家资产和欧元本身的信心.

许多储备管理机构手上已经有更高价位时购入欧元资产,他们多数可能会认为,在没有整体市场倾向买入的更明确讯号出现之前,试图抄底欧元可能无利可图.

现在最好还是静观以待.

交易商或许还记得欧元问世之初的历史.当时欧元区官员不遗余力地吹捧欧元,即便欧元兑美元汇率从1999年1月的近1.19滑落到当年12月的平价水准.

亚洲央行一路往下吸纳欧元,但等到欧元触及平价时,他们就不愿再增持了,而这些央行对已有欧元头寸的挫败感显而易见.

随着欧元进一步下跌到2000年10月6日的0.8225美元,许多储备管理者的购买积极性大幅减弱,直到欧洲央行(ECB)出手干预以行动提供支持时,对欧元的态度才有所改观.

在2012年的大背景下,采取观望立场也许是合适的,对中国而言尤为如此.中国商务部长陈德铭周一表示,后期外贸形势仍然比较严峻.[ID:nSB1601060]

**经济放慢**

中国经济状况虽然远远强于欧元区,但也在放慢.5月以来人民币兑美元CNY=汇率已然走软.

人民币贬值意味着中国央行无需通过购买美元来抑制本币升值.

如果中国人民银行不必买入美元,那也就没有将部分资产转为欧元以维持储备整体平衡的必然需要.

与此同时,今年中国还要进行10年一次的领导层换届,如果外汇储备官员决定抄底欧元,而万一结果证明这个决定是错误的,作决定的人显然会得不偿失.

这对欧元可能不是好事,但其实出于多种原因,大多数储备管理者,特别是中国对欧元可能本就已经受够了.(完)