〔全球金融〕经济风险令投资者弃大宗商品ETP,转投公债ETP--贝莱德

路透伦敦6月12日电---5月大宗商品交易所交易产品(ETP)资金流出量增加近两倍,因投资者将创纪录的资金投入到避险政府公债ETP中.这是市场对于全球经济前景恶化所作出的反应.

贝莱德数据显示,上月投资者从美国和欧洲上市的大宗商品ETP中抽出约29亿美元,4月时则为撤出近10亿美元.5月流出的资金中,有约15亿来自于贵金属ETP.

投资者对大宗商品的态度与3月相比,有较大改变.当时资金流入商品ETP规模为8.14亿美元.6月份投资者仍避开大宗商品.

资金撤离具有避险资产地位的贵金属并不寻常,但这种走势部分也是因为金价大跌.标普GSCI黄金指数上月收低9.45%,现货金则收在1,558.70美元.5月初时为1,664.75美元.

"黄金在5月剧烈波动,走势受欧元兑美元汇率影响;与此同时,避险资金涌入核心政府公债,"贝莱德iShares主管欧洲、中东及非洲地区投资策略的主管Steve Cohen说.

贝莱德数据显示,流入公债ETP的资金创纪录达到56亿美元,其中约有44亿美元是购买美国公债产品.

中国公布工业产出、零售销售及投资数据均不如预期之后,对经济最敏感的大宗商品在5月深受打击.而西班牙债务问题如滚雪球,且希腊无序离开欧元区的机率也升高,也令欧债危机在5月月更加紧绷.

根据贝莱德数据,能源ETP的资金流出达3.56亿美元,工业金属ETP流出1.15亿美元.(完)