〔新债招标〕中国一年国债利率略低,受未来流动性总体向好及供应偏少支撑(更新版2)

(新增追加发行内容)

* 一年国债利率2.15%低于预期

* 首场投标倍数1.77倍

* 市场长期看宽流动性,抑制短期趋紧影响

* 获得9.4亿元追加认购,最终发行269.4亿元

路透上海6月13日电---中国财政部周三招标的一年期固息国债利率低于预测均值.在对未来还有降准和降息预期支撑下,机构对后续资金面预期总体仍较乐观;另外一级市场该期限利率产品供应不多,加之短端风险偏小,共同推低该期国债利率.

财政部刊登在中国债券网的公告显示,上午招标发行的一年期固息记账式国债获得9.4亿元的追加认购,最终实际发行量为269.4亿元,投标量为460.8亿元,首场投标倍数为1.77倍,中标利率为2.15%.业内人士并透露,边际中标利率为2.19%;此前市场对中标利率的预测均值为2.19%,预测区间2.08%-2.25%.

新债结果"有点出乎意料啊,可能还是(长期看)钱多的问题.机构大多预期年内可能还会有1-2次降准,下半年还要降息,那么短端的风险就比较小."北京一国有银行交易员称.

他并指出,随着公开市场央票暂停发行,正回购操作又偏短期,"对投资户来说,这期国债是比较好的选择了,交易户拿的应该比较少."

东北一银行交易员亦认为,今日国债结果虽略低,但差距幅度尚可接受,"短端相对来说,需求平稳,(而且)一年期利率产品,供给也不大."

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在2.1889%.

该期债为财政部今年第11期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期国债6月14日开始发行并计息,6月18日发行结束,6月20日起上市交易.(完)