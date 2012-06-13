〔中国货币市场〕回购利率持续走升,存款流失严重推升大行借钱需求

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透上海6月13日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三持续上涨.本月5日上缴存款准备金后,资金面已较脆弱,且恰逢半年度考核宽口,流动性渐行渐"紧".加之大型银行存款流失严重,进一步推升资金成本.
交易员表示,本月5日上缴的存款准备金数量较庞大,资金面转"宽"至"紧".备战半年考核的商业银行更不愿融出资金.虽然近期存款减少,15日的调整中存款准备金或将部分退回.但市场预计降息对于贷款的刺激作用或在6月显现,因此即时收到资金,银行也未必愿意释放.
"(资金面)挺紧的,5日缴准后头寸就紧张起来,今天很多大行出来借钱,大行存款流失严重,又赶上半年末,预计到6月末钱都不会轻松."北京一银行交易员称.
中国5月新增信贷较上月反弹,中长期贷款虽稍增,但短期贷款占比依旧偏高,结构改善有限表明企业贷款需求仍弱.而央行上周在时隔三年半后首度降息,刺激贷款需求无疑是重要政策目标,其效果或在6月的信贷数据中显现.[ID:nSB1602048]
21世纪经济报导周三报导称,6月第一周,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK) 、建设银行(601939.SS)(0939.HK) 、中国银行(601988.SS)(3988.HK)及农业银行(601288.SS)(1288.HK)四大国有银行新增贷款仅66亿人民币,信贷市场并没有如期出现回暖态势;而存款也延续了此前一贯的月初大规模回落的情形,四大行存款较上月末大幅下降2,720亿元.[ID:nSB1606386]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5030 2.3998 10.32 3,679.96
七天CN7DRP=CFXS 2.6888 2.5528 13.60 432.27
14天CN14DRP=CFXS 2.9523 2.7749 17.74 168.62
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5099 2.4056 10.43 914.41
七天CHICNY7D=CFXS 2.7399 2.5551 18.48 72.68
==============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。