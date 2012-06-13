《阳歌专栏》阿里巴巴感受电商竞争 盛大文学推进上市计划

(本文由路透中文网编译提供,作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。)

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴感受电子商务竞争**

中国电子商务领域恶性竞争不断，阿里巴巴似乎也感受到了多数主要竞争者的痛楚。有消息称，阿里巴巴正在做一件曾经难以想像的事：提供折扣。另有媒体报 道称，阿里巴巴近期还推出在线图书销售业务，此举再次表明，中国电子商务市场竞争过热，公司在各种主要产品领域展开较量。

为理解这些最新消息的重要性，我们需要先了解一下阿里巴巴的电子商务模式。其模式与京东商城、当当网DANG.N等主要对手差异明显。几乎所有竞争对手都直接向消费者出售商品，而阿里巴巴的模式是，充当其它在线零售商的中介，帮助其在天猫商城开设店铺。这意味着阿里巴巴作为交易平台运营商，基本躲过了近期的价格战，而大部分竞争对手都遭遇了利润率大幅下滑。

目前来看阿里巴巴似乎也感受到了价格战的一些影响，报导称阿里巴巴准备通过提供4,700万美元的电子产品销售返还帮助天猫商家，涵盖的商品包括手机、电视和空调等。

4,700万美元对于阿里巴巴来说倒不是非常大的一个数字，但这可能反映出很多天猫商家受到了价格战的冲击，几乎所有主要的电子商务企业都陷入了亏损境地。阿里巴巴是为数不多仍能盈利的电子商务企业之一，对此感到很自豪，但是也开始感觉到了一些压力。很多商家不得不亏本赚吆喝，甚至关门大吉。我觉得天猫短期内不会开始亏钱，不过电子商务领域的整合料将令天猫面临更大冲击。

阿里巴巴也效仿了大多数竞争对手蚕食他人市场的做法，媒体报导称阿里巴巴扩大其在线售书业务。此前京东商城也高调进军在线售书业务。尽管阿里巴巴属于后来者，但是凭借其巨大的规模，料能占据至少部分市场份额。但从更宽的视角来看，此举正凸显出中国电子商务领域的激烈竞争正在持续，行业达到长期盈利能力前需要进行整合。

一句话：阿里巴巴向天猫商家提供资金援助，凸显中国电子商务领域的激烈竞争，多数电商企业已经陷入亏损境地。

**盛大文学推进IPO计划**

盛大网络麾下的文学业务似乎决定不顾低迷的投资环境，推进远赴纽约的首次公开募股(IPO)计划。该业务近期从风投基金Orbis获得了1,500万美元投资。

上述近期投资的意图很明显，即为将来的上市营造氛围。我对盛大文学上市比较感兴趣，但这华尔街普通投资者对此可能兴趣不大。受去年的一连串会计丑闻影响，在美上市的中资概念股近期波动很大，令投资者忧心忡忡。最新获得的风险投资似乎还有为盛大文学估值的目的，因盛大网络想要募集尽可能多的现金，协助偿还近期退市产生的累累债务。

我们先来看看相关消息。Orbis以1,500万美元的投资获得盛大文学1.875%股权，此举意味着盛大文学的估值为8亿美元，远低于盛大网络年初退市时的市值，仅是盛大游戏GAME.O市值的三分之二左右，表明盛大文学或许蕴藏著作为在线文学供应商的巨大潜力，尽管其带来的收入比盛大游戏逊色很多。盛大游戏是盛大旗下的核心业务。

盛大去年为盛大文学申请上市，后来因市况低迷被迫取消，今年早些时候该公司又重新申请，全然不顾持续低迷的市场投资环境，这表明盛大亟需新资金注入。今年迄今为止，只有在线折扣零售商维品会(VIPS.N)这一家中国企业登陆纽约，但该公司股票上市后遭遇重挫。市场负面情绪挥之不去，还迫使神州租车在上月最终定价前取消了IPO计划。

依我之见，盛大文学IPO是令人感兴趣的事，因在线文学明显具有很大的市场增长空间，随着中国移动网络用户日益增多，越来越多的用户希望通过平板电脑和智能手机阅读有意思的作品。作为这一市场的先入者，盛大文学拥有成为该领域主要业者的先发优势。

此外，该公司上月报告今年一季度实现利润约300万美元，首次实现盈利的消息令市场感到意外。对于过去两年上市的中国互联网企业而言，实现利润的企业一直都比较罕见，故这一事实有助舒缓投资者的疑虑。不过，我怀疑盛大文学突然扭亏为盈，可能与一些会计处理手法有关。

不论如何，我依然认为盛大文学的潜力、相对强劲的财报、以及较低的估值，意味其会成功成为今年第二个在美国上市的中资企业，为那些看好这一新兴市场增长前景的投资者提供令人感兴趣的投资机会。

一句话：盛大文学获得新一轮融资，表明其在推进IPO计划，并可能获得温和的投资兴趣。(完)

--编译：黎黎/李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌