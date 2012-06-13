版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 12:08 BJT

〔标题新闻〕因超市样本调整,新西兰第一季经季节调整的零售销售上修为下滑0.6%--统计机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8FT01Q]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐