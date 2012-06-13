版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 12:11 BJT

《汇市简讯》美元指数或在81.78/82.94区间内震荡整理,缺乏趋势方向

0341GMT * 昨日在81.78-82.94区间上缘有多重阻力 * 动能指标多空参半以及波林格区间收窄指向盘整 * 海外市场82.32/82.72交投区间的底部和顶部分别为初步支撑位和阻力位 * 后市可能进一步震荡整理 --编译 王兴亚; 审校 张明钧

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐