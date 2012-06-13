〔中国债市动态〕利率债走势现分化,短债收益率回落但中长期品种续升

路透上海6月13日电---中国银行间债市周三早盘利率债走势出现分化.中长期品种收益率延续此前升势,不过稍早招标的一年国债利率低于预期,提振短券收益率应声回落.

交易员指出,半年末临近,银行面临指标考核压力,市场流动性渐趋紧张,加之消息面仍处于淡静期,二级市场暂未摆脱近期疲态.

"开盘(收益率)上的多一点,现在又回来了,主要还是资金紧了一点,还有外盘股市涨得也比较好,现在不都要看外盘做吗?"上海一银行交易员称.

北京一国有银行交易员则提到,短期资金成本在往上走,且最近的数据及政策均已明朗化,市场料会陷入一段区间震荡,"大家都在做做波段吧,今天中期的有点上,2-3个bp的波动吧."

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三持续上涨.本月5日例行上缴存款准备金后,资金面已较脆弱,且恰逢半年度考核关口,流动性渐行渐"紧".加之大型银行存款流失严重,进一步推升资金成本. [CN/CN]

财政部周三招标的一年期固息国债利率低于预测均值.在对未来还有降准和降息预期支撑下,机构对后续资金面预期总体仍较乐观;另外一级市场该期限利率产品供应不多,加之短端风险偏小,共同推低该期国债利率.[ID:nSB1606688]

剩余期限约4.68年的国债120003最新双边报价收益率为CN120003=CFXM为2.89%/2.87%,上日尾盘为2.86%/2.8450%;而剩余期限约0.58年的国债120001最新双边报价收益率为CN120001=CFXM为2.1201%/2.1101%,上日尾盘为2.1251%/2.1251%;(完)