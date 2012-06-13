〔中国债市动态〕利率债走势现分化,短债收益率回落但中长期品种续升

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透上海6月13日电---中国银行间债市周三早盘利率债走势出现分化.中长期品种收益率延续此前升势,不过稍早招标的一年国债利率低于预期,提振短券收益率应声回落.
交易员指出,半年末临近,银行面临指标考核压力,市场流动性渐趋紧张,加之消息面仍处于淡静期,二级市场暂未摆脱近期疲态.
"开盘(收益率)上的多一点,现在又回来了,主要还是资金紧了一点,还有外盘股市涨得也比较好,现在不都要看外盘做吗?"上海一银行交易员称.
北京一国有银行交易员则提到,短期资金成本在往上走,且最近的数据及政策均已明朗化,市场料会陷入一段区间震荡,"大家都在做做波段吧,今天中期的有点上,2-3个bp的波动吧."
银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三持续上涨.本月5日例行上缴存款准备金后,资金面已较脆弱,且恰逢半年度考核关口,流动性渐行渐"紧".加之大型银行存款流失严重,进一步推升资金成本. [CN/CN]
财政部周三招标的一年期固息国债利率低于预测均值.在对未来还有降准和降息预期支撑下,机构对后续资金面预期总体仍较乐观;另外一级市场该期限利率产品供应不多,加之短端风险偏小,共同推低该期国债利率.[ID:nSB1606688]
剩余期限约4.68年的国债120003最新双边报价收益率为CN120003=CFXM为2.89%/2.87%,上日尾盘为2.86%/2.8450%;而剩余期限约0.58年的国债120001最新双边报价收益率为CN120001=CFXM为2.1201%/2.1101%,上日尾盘为2.1251%/2.1251%;(完)
--发稿 丁淑琴/边竞; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。