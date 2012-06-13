中美联手破获跨国走私武器案

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月13日电---中国公安部称，中美执法部门联手成功破获一起特大跨国走私武器弹药案，在中国抓获犯罪嫌疑人23名，案件还涉及一名从美国走私武器的美国士兵。
中国公安部称，中美警方展开了联合调查，在中国16个省市缴获大量枪支和弹药。
上月，美国执法部门称，美国国民警卫队一名士兵和两名中国籍公民涉嫌非法贩卖枪支至中国。
中国公安部表示，案件侦破工作开始于去年8月，上海浦东国际机场海关人员查扣了一个内藏枪支和部件的快件，随后又抓获了取件的中国男子。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。