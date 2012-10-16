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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 09:17 BJT

〔台湾股市〕盘初走高,受银行和电子出口类股扶助

路透台北10月16日电---台湾股市周二开高0.25%,跟随区内其它股市走势,且受银行股和电子出口商股支撑.

加权股价指数.TWII开高18.89点,报7,437.79点,从上日0.24%的跌势中反弹.

电子类指数.TELI跃升0.66%,金融保险类指数.TFNI则上涨0.3%.

外资周一卖超台股,本月共买超27亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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