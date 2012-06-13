〔两岸金融〕两岸主管部门就建货币清算机制基本达共识--国台办发言人

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透北京6月13日电---中国国台办新闻发言人范丽青周三表示,目前两岸主管部门就建立两岸的货币清算机制沟通顺畅,在大方向和主要问题上已经基本形成共识,有望早日取得实质的成果.
她在新闻发布会上称,建立两岸的货币清算机制是今年两岸金融合作的重点内容之一.机制的建立将会为两岸同胞提供更多的便利,降低企业的经营成本和风险,开辟两岸金融合作的新领域.
"这个清算机制受到了台湾各界尤其是金融界的关心,...希望他们能够早日协商完成."范丽青称.
她并表示,服务贸易商谈也是ECFA(两岸经济合作架构协议)后续协商的主要议题之一,服务贸易相对会稍微简单一些,目前有关方面正紧锣密鼓地进行沟通协商,希望在年底前能够完成.
台湾金融保险类指数.TFNI闻讯上扬,该指数今日收升0.43%;大盘加权股价指数.TWII则涨0.24%.
台湾央行总裁彭淮南曾在3月首度释出关于建立两岸货币清算机制的正面讯息,并称此事"进行顺利",希望暑假之前可以签订.
据消息人士此前透露,台湾央行对大陆提出两岸货币清算机制的初步规划中,希望两岸各指定一家银行为货币清算行,并由大陆银行的台湾本地分行为人民币清算行,一家本地银行的大陆分行为台币清算行.[ID:nST0445136](完)
--发稿 沈燕/董永年; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。