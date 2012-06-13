〔两岸金融〕两岸主管部门就建货币清算机制基本达共识--国台办发言人

路透北京6月13日电---中国国台办新闻发言人范丽青周三表示,目前两岸主管部门就建立两岸的货币清算机制沟通顺畅,在大方向和主要问题上已经基本形成共识,有望早日取得实质的成果.

她在新闻发布会上称,建立两岸的货币清算机制是今年两岸金融合作的重点内容之一.机制的建立将会为两岸同胞提供更多的便利,降低企业的经营成本和风险,开辟两岸金融合作的新领域.

"这个清算机制受到了台湾各界尤其是金融界的关心,...希望他们能够早日协商完成."范丽青称.

她并表示,服务贸易商谈也是ECFA(两岸经济合作架构协议)后续协商的主要议题之一,服务贸易相对会稍微简单一些,目前有关方面正紧锣密鼓地进行沟通协商,希望在年底前能够完成.

台湾金融保险类指数.TFNI闻讯上扬,该指数今日收升0.43%;大盘加权股价指数.TWII则涨0.24%.

台湾央行总裁彭淮南曾在3月首度释出关于建立两岸货币清算机制的正面讯息,并称此事"进行顺利",希望暑假之前可以签订.

据消息人士此前透露,台湾央行对大陆提出两岸货币清算机制的初步规划中,希望两岸各指定一家银行为货币清算行,并由大陆银行的台湾本地分行为人民币清算行,一家本地银行的大陆分行为台币清算行.[ID:nST0445136](完)