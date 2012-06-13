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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 13:38 BJT

〔日本经济〕日本央行总裁白川方明警告欧债危机对经济的影响

路透东京6月13日电---日本央行总裁白川方明周三表示,日本央行正寻求有力的货币宽松举措来达成其1%的通胀目标,并将仔细评估欧债危机对经济的影响.

"欧债问题是全球和日本经济的最大风险,"白川方明对一国会委员会表示.其并称对日本经济成长的影响将体现在对欧洲地区出口下滑和日圆升值.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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