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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 14:20 BJT

〔欧元区经济〕若意大利遵循总理的改革路线,不会有危机风险

路透米兰6月13日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)接受意大利一家日报采访时称,意大利必须推行总理蒙堤制定的改革,才能避免成为继西班牙银行业接受救助后的下一个可能感染危机的国家.

"若意大利继续蒙堤设定的道路,则不会有风险,"德国财长在周三接受La Stampa采访时表示.

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