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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 13:46 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元仍存在更多买单

0521GMT

* 新西兰元/美元盘初上涨,挂在0.7785上方的一些停止单早前被触发

* 0.7789及上方再度挂有卖单,多头锁定获利

* 下档在0.7751处受限,从0.7750左右至下方挂有买单.(完)

--编译 王翔琼;审校

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