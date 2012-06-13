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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 13:41 BJT

《汇市简讯》澳元早盘受一系列利好消息提振走高

0522GMT

* 受一系列利好消息提振,早盘澳元/美元升至0.7789,澳元/日圆升至79.40

* 卖盘在高点回归,压低市况,有多头出清

* 0.9930附近有买单,一直至0.9900均有买单.

* 0.9970处一直至平价均有卖单

* 1.0010上方挂有部分上档停止单.(完)

--编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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