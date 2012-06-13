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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 14:07 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比受石油商和对冲基金买盘支撑

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* 美元/印度卢比仍受到石油商和对冲基金买盘的支撑,但在56.00面临阻力

* 对央行降息的预期,以及调降现金存款准备金率(CRR)的传言限制涨幅

* 美元/印度卢比开盘报55.70,目前仍在55.70-55.92区间内交投

* 预计日内仍将保持在55.50-56.00区间.(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

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