〔中国金融〕交易商协会拟不再将一年期以内短融纳入发债余额限制--消息

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透北京6月13日电---两位消息人士周三向路透表示,中国银行间市场交易商协会昨日召开会议,拟将一年期以内短期融资债券发行单独视作货币市场工具,而不再纳入净资产40%发行限额限制.
上述了解情况的消息人士并指出,以上规定尚有待央行等主管部门批准.
若规定得以执行,一些机构会倾向理解为信用债的扩容.比较施行前后,受影响较大的是非央企序列发行主体.
一位从事新债审核的人士解释称,当前交易商协会在审核新债发行申请时,根据发行主体的不同,决定是否将一年期以内的新债纳入已发债余额统计.假如主体是央企或央企下属企业,则不计入;假如是其它企业,则计入.
"央企发的短融从未书面明确不计入(发债余额限制),但一直都是这样呀,属于不成文规定,"两位国有银行信用投资人士表示.
根据中国证券法规定,企业公开发行债券不得超过其净资产的40%,即通常往讲的"40%净资产"红线.
路透通过电话联络到交易商协会,但对方暂未能给予明确答复.
或部分受到以上消息影响,今日债券市场已现弱势.
北京时间16:04,首日上市的主体AAA评级12鲁能源MTN1加权成交收益率CN1282193=CFXS为3.9922%,接近其4.02%的发行利率.而昨日上市的主体AAA评级12澜沧江CP001周二加权成交收益率CN041253027=CFXS为3.3188%,较其3.39%的发行利率溢价更多.
"不知道是不是受这个消息的影响,新发的短融(山东能源)收益突然上得很快,"上海一机构交易员称,"3年AAA那么火的债,今天都快平价了."
不过,市场的主流预期是,纵是新债发行规模扩容,对信用债市场的冲击也应该是渐进趋大的.
银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.(完)
--发稿 路透中文部
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。