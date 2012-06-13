〔中国金融〕交易商协会拟不再将一年期以内短融纳入发债余额限制--消息

路透北京6月13日电---两位消息人士周三向路透表示,中国银行间市场交易商协会昨日召开会议,拟将一年期以内短期融资债券发行单独视作货币市场工具,而不再纳入净资产40%发行限额限制.

上述了解情况的消息人士并指出,以上规定尚有待央行等主管部门批准.

若规定得以执行,一些机构会倾向理解为信用债的扩容.比较施行前后,受影响较大的是非央企序列发行主体.

一位从事新债审核的人士解释称,当前交易商协会在审核新债发行申请时,根据发行主体的不同,决定是否将一年期以内的新债纳入已发债余额统计.假如主体是央企或央企下属企业,则不计入;假如是其它企业,则计入.

"央企发的短融从未书面明确不计入(发债余额限制),但一直都是这样呀,属于不成文规定,"两位国有银行信用投资人士表示.

根据中国证券法规定,企业公开发行债券不得超过其净资产的40%,即通常往讲的"40%净资产"红线.

路透通过电话联络到交易商协会,但对方暂未能给予明确答复.

或部分受到以上消息影响,今日债券市场已现弱势.

北京时间16:04,首日上市的主体AAA评级12鲁能源MTN1加权成交收益率CN1282193=CFXS为3.9922%,接近其4.02%的发行利率.而昨日上市的主体AAA评级12澜沧江CP001周二加权成交收益率CN041253027=CFXS为3.3188%,较其3.39%的发行利率溢价更多.

"不知道是不是受这个消息的影响,新发的短融(山东能源)收益突然上得很快,"上海一机构交易员称,"3年AAA那么火的债,今天都快平价了."

不过,市场的主流预期是,纵是新债发行规模扩容,对信用债市场的冲击也应该是渐进趋大的.

银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.(完)