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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 14:20 BJT

〔表格〕德国5月消费者物价指数(CPI)终值为较上年同期增长1.9%

路透柏林6月13日电---德国联邦统计局周三公布,5月消费者物价指数(CPI)年增率确认为1.9%,为2010年12月以来首次低于2%.

扣除能源的消费者物价年增率为1.5%.

统计局公布,5月消费者物价调和指数(HICP)年增率上修为2.2%,按月上修为下滑0.2%.

4月CPI按月上升0.2%,按年上升2.1%.

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