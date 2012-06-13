〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB1594894]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB8536501]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nSB1596666]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0443660]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
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路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。 沃尔玛 和家得宝 的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。 “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。 新加坡股市 上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。 新加坡大华银行 和吉宝企业 均涨逾2%。 菲律宾股市 收高0.3%，受到Ayala Land 尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。 泰国股市 收高0.5%；印尼股市 收高0.3%；越南股市 和马来西亚股市 也小幅上涨。 涨跌 当日