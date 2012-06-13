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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 14:20 BJT

〔日本股市〕收盘微涨,受大盘股涨势提振

路透东京6月13日电---日本股市日经指数周三收盘微涨,受数个大盘股的涨势提振.由于投资者仍然忧心西班牙融资困难,大盘在平盘上下波动.

日经指数.N225收涨0.6%至8,587.84点,东证股价指数.TOPX收高0.3%至726.44.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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